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Aleyna Tilki, Kuşadası’nda otel açılışında sahne aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bayramın üçüncü günü, yenilenen 5 yıldızlı bir otelin açılışında sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu

07 Haziran 2019, Cuma 18:44
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Aleyna Tilki, Kuşadası’nda otel açılışında sahne aldı

Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı’ndaki 5 yıldızlı bir otelin açılışta genç şarkıcı Aleyna Tilki sahne aldı.

SAHNEYE TEKNEYLE GELDİ

Tilki denizden tekneyle gelerek, hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. ’Sen Olsan Bari’, ’Dipsiz Kuyu’ ve ’Yanız Çiçek’ gibi sevilen birçok parçasını seslendiren Aleyna Tilki, 2 saat sahnede kaldı.

Hareketli şarkılarının bazılarını hayranları ile birlikte seslendiren Tilki, sahne performansıyla da dikkat çekti.

DHA

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