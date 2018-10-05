Genç yaşına rağmen başarısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, Los Angeles'a gitti. Popçu daha önce de yönetmenliğini yaptığı 'Yalnız Çiçek' şarkısının klibinin renk ve montaj ayarlarını yaptırmak için Los Angeles'a gitmişti.

'ÜLKEME GÜZEL ŞEYLER YAŞATMAK İÇİN GİDİYORUM'

Aleyna Tilki Los Angeles'a gittiğini Instagram hesabından duyurdu. Biletinin fotoğrafını paylaşan Tilki, "Yarım kalan projeme devam etmeye gidiyorum. Ülkeme güzel şeyler yaşatmak için. Hadi iyi yolculuklar dileyin. Sürprizleri sabırla bekleyin" dedi.

'KÖPEK Mİ SALDIRDI?'

Her paylaşımı olay olan Aleyna Tilki, son olarak yırtık çorap modasına uyduğu için gündeme gelmişti. Yırtık fileli çoraplar fotoğraf paylaşan Aleyna'nın takipçileri "Ne oldu sana köpek mi saldırdı bu halin ne?" yorumunu yapmıştı.







