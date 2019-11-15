Aleyna Tilki: Nasıl bu kadar güzelim
Her hareketiyle gündem olan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. "Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" diyen şarkıcı, ne kadar güzel olduğunu da vurguladı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
'Kendime kıyamıyorum'
Eğitim hayatı için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, geçen gün attığı tweetle herkesi şaşırttı.
"Kendime kıyamıyorum" diyen genç şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Nasıl bu kadar özel bi güzelliğim var yaaa bazen çok şaşırıyorum. :D<br>Çok foto paylaşmıyorum kendime kıyamıyorum yaaaa🤤</p>— Aleyna Tilki (@aleynatilki) <a href="https://twitter.com/aleynatilki/status/1194629658123227137?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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