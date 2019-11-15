Aleyna Tilki: Nasıl bu kadar güzelim Her hareketiyle gündem olan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. "Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" diyen şarkıcı, ne kadar güzel olduğunu da vurguladı.