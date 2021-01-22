Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi
Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki oyunculukla ilgili düşüncelerini paylaştı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
22 Ocak 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Bir dijital platform dizisiyle oyunculuğa başlayan Aleyna Tilki sette çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Şarkıcı “O kadar çok çalışıyoruz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve set işçiliği dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler. Oyunculuk beni yola getirdi“ dedi.
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