Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi

Bir dijital platform dizisiyle oyunculuğa başlayan Aleyna Tilki sette çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Şarkıcı “O kadar çok çalışıyoruz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve set işçiliği dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler. Oyunculuk beni yola getirdi“ dedi.