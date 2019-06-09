Aleyna Tilki rap söyleyip dans etti

Genç popçu Aleyna Tilki Kıbrıs'taki konserinde sevenleriyle buluştu. Tilki'nin hayranlarına bir sürprizi de vardı

09 Haziran 2019, Pazar 21:29
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Aleyna Tilki rap söyleyip dans etti

Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta sahne aldı. Hayranları genç şarkıcının dansları ve şarkıları eşliğinde coştu. Aleyna Tilki sahnede rapçi Ayben'den de bir parça seslendirdi. O anları sosyal medyadan paylaşan Aleyna, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum @ayben Çok büyük bir ruh,çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notunu düştü.


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