Magazin Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...

Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...

Magazin

Aleyna Tilki rol aldığı diziden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez cevap verdi...

Bir dönem çok iyi anlaşan Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında sular durulmuyor. Rol aldığı gençlik dizisiyle ilgili Tilki’yi eleştiren Akalın’a yanıt gecikmedi. Aleyna Tilki, “Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi” dedi.

21 Mart 2021, Pazar 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı “Retrograde” için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi.

Bir dijital platformda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan Tilki’ye Demet Akalın “Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu” şeklinde yorum yapmıştı.

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Tilki, Akalın’a üstü kapalı bir gönderme yaptı: “Çok destek gördüm, inanılmaz derecede... Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi.”

'ARTIK ABLA OLDUM PARA KONUŞAMAM'

Aleyna Tilki ayrıca başrolü Cemal Can Canseven’le paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, “Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var” dedi.

Aleyna Tilki, bir dönem çok samimi olduğu Demet Akalın’ın eleştirilerine üstü kapalı şekilde yanıt verdi.

İlgili Haberler
Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında yaş krizi çıktı: Bak aşkım, 25 yıl geçsin...Aleyna Tilki, Demet Akalın'a rest çekti: Herkes görecekDemet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye: 'Dünya starı olacağım' diyordu...Aleyna Tilki'nin son pozları olay yarattı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Uğur Alkapar
Unutulma korkusu
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mutlu ilişki için bunlardan vazgeç
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dila Tarkan hüngür hüngür ağlamış!