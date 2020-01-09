Aleyna Tilki: Saldırıya uğradım, beni tehdit etti

Sabah saatlerinde havalimanına gelip pasaport kontrolünden geçen Aleyna Tilki, işlemlerinin tamamlanmasının ardından X-Ray kontrolleri için sıraya girdi. Buradaki bir yolcu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Aleyna Tilki'nin, yolcuya ve bir güvenlik görevlisine hakaret ettiği öne sürüldü.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayetiyle havalimanındaki polis merkezine yönlendirilen Aleyna Tilki'nin, burada ifadesi alındı. Genç şarkıcı da yolcu ve güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. İfadesinin ardından polis merkezinden avukatıyla ayrılan Aleyna Tilki'nin dış hatlar terminalindeki gümrüklü alana girişi sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmedi.

O anlar kameraya yansıdı

Aleyna Tilki'nin ifade vermesi nedeniyle uçağı kaçırdığı, bir sonraki sefer için de bilet almasına rağmen iptal ettirdiği öğrenildi. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

'Geri zekalı diyemezsin'

Görüntülerde bir kadının Aleyna Tilki'ye, "Geri zekalı diyemezsin" dediği duyuluyor. Aleyna Tilki'nin de hararetli bir şekilde görevlilere, "İsmimi biliyordur. Şikayetse etsin beni. İsterse tazminat açsın" sözleri yer alıyor.

Aleyna Tilki olaya ilişkin, Instagram hesabından bir açıklama yayınlandı: