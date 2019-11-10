Eylem İpek ŞAFAK / eylem.ipek@posta.com.tr

Aleyna Tilki, bir süredir birlikte olduğu Kadir Güneş ile tatile çıkıyor.

Çift önümüzdeki günlerde Amerika’ya gidecek.

Tilki orada hem müzikal çalışmalar yapacak hem de sevgilisiyle keyifli vakit geçirecek.

Hediye yerine bağış ricası

Dokuz yıl aradan sonra ikinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, anlamlı bir karar aldı.

Yakın çevresine doğum hediyesi istemediğini söyleyen çift, onun yerine bağış yapılmasını tercih ettiklerini söyledi.

Dokuz yaşında bir oğulları daha olan ikili, yeni doğacak bebekleri için Çocuk Esirgeme Kurumu veya başka bir vakfa yardımda bulunulmasından mutlu olacaklarını belirtti.