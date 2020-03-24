Aleyna Tilki taşlarla şifa buluyormuş
Aleyna Tilki göğsüne ve karnına koyduğu karnelyan, aragonit ve ametist taşlarıyla poz verip “Her birinin ayrı faydası var. Böyle şifa buluyorum” dedi.
24 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'nin karnına koyup poz verdiği taşlar ne işe yarıyor? İşte o yaşların sırları...
Karnelyan: Kendinden emin, net bir sesle şarkı söylemeye ve sahne korkusunu yenmeye yarıyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele de bu taştan vazgeçemiyor.
Aragonit: Duygusal bedenin dengelenmesi ve şifalanması için kullanılıyor. Psikolojik sebeplerden kaynaklanan spazmlar ve sinirsel tikler ile mücadele etme özelliğine sahip.
Ametist: Bedendeki negatif enerjiyi çekerek öfkeyi yatıştırıyor, taşıyan kişiyi kötü enerjilerden koruyor.