Aleyna Tilki taşlarla şifa buluyormuş

Aleyna Tilki'nin karnına koyup poz verdiği taşlar ne işe yarıyor? İşte o yaşların sırları...

Karnelyan: Kendinden emin, net bir sesle şarkı söylemeye ve sahne korkusunu yenmeye yarıyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele de bu taştan vazgeçemiyor.

Aragonit: Duygusal bedenin dengelenmesi ve şifalanması için kullanılıyor. Psikolojik sebeplerden kaynaklanan spazmlar ve sinirsel tikler ile mücadele etme özelliğine sahip.

Ametist: Bedendeki negatif enerjiyi çekerek öfkeyi yatıştırıyor, taşıyan kişiyi kötü enerjilerden koruyor.



