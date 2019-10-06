Kızını yolcu ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yle çekildiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın, özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.

Puanı tutmamıştı

14-15 Haziran'da yapılan üniversite sınavına giren Aleyna Tilki puanının yettiği üniversitelere kayıt yaptırma konusunda kararsız kalmıştı. Hedeflediği okullara ise puanı tutmadı.

'Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım'

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dediği magazin gündemine yansımıştı. Aleyna Tilki, müzik çalışmalarına ABD'de de devam edecek.