Aleyna Tilki: Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım!

Aleyna Tilki, yaşadığı durumu açılan hesabından açıkladı:

''Abi Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweet'im silindi. Of yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım!''

Hesap 14 Mayıs'ta askıya alınmış, 22 Mayıs'ta ise iade edildi.

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça'nın geçen yıl Instagram'da yaş kotasına takıldığı ve sürekli hesabının askıya alınıp paylaşımlarının silindiği öğrenildi.

Aleyna Tilki 2000, Ayça Tilki ise 2005 doğumlu.

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