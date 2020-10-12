Aleyna Tilki: Üzgünüm Kylie! Önce ben giymiştim
ABD'li model Kylie Jenner, şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz sene giydiği elbise ile poz verdi. Tilki, "Önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" göndermesinde bulundu.
12 Ekim 2020, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Kylie Jenner, toz pembe ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Jenner'ın üzerindeki elbise, Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıl moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı. Bunun üzerine ABD'li modelin pozlarını yayınlayan genç şarkıcı, gönderisine "Hahaha, önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" notunu düştü.
'Aleyna'ya daha çok yakışmış'
Bazı takipçiler "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken, kimileri ise "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.
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