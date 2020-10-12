Aleyna Tilki: Üzgünüm Kylie! Önce ben giymiştim

Kylie Jenner, toz pembe ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Jenner'ın üzerindeki elbise, Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıl moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı. Bunun üzerine ABD'li modelin pozlarını yayınlayan genç şarkıcı, gönderisine "Hahaha, önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" notunu düştü.

'Aleyna'ya daha çok yakışmış'

Bazı takipçiler "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken, kimileri ise "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.



