Müge Dağıstanlı/ POSTA

Pop yıldızı ünlülerin de oturduğu West Hollywood bölgesinden aylık kirası 4 bin dolar olan (23 bin TL) bir daire kiraladı. Annesi Havva Özel buna şiddetle karşı çıktı.

'Derhal daha ekonomik bir eve geç'

Kızına “Bu rakam bizim için çok fazla. Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekomonik bir eve geç” diye talimat verdi. Ancak Aleyna annesini dinlemedi.

Reklam filminden 1 milyon TL kazanmıştı

Bir ayda 4 kez sahneye çıkan Aleyna konser başına 60 bin TL alıyor. Son reklam filminden de 1 milyon TL kazanmıştı.

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