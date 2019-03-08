Aleyna Tilki yağmura yakalandı

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı Atiye Sokak’ta bir binadan çıkarken görüntülendi

08 Mart 2019, Cuma 14:27
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Aleyna Tilki yağmura yakalandı

Aleyna Tilki, İstanbul’u bir anda etkisi altına alan yağmura yakalandı. Binadan çıkar çıkmaz kendisini şemsiye ile karşılayan şoförü ile yaklaşık 100 metre yürüyerek Porsche marka aracına giden şarkıcı sessizliğe büründü.

'KONUŞACAK HALİM YOK'

Aleyna Tilki, "Bugün beni mazur görün. Sanırım bahar havasından biraz hasta oldum. Konuşacak halim yok. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi. 

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