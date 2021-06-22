Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten 21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek 'Eurovision’dan çekilmişti. 2003'te Türkiye'yi temsil eden ve ülkemize ilk birinciliği getiren şarkı, Sertab Erener'in seslendirdiği 'Everyway That I Can' olmuştu.



