Magazin Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

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Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından takipçilerinden Eurovision'la ilgili sorular alan Aleyna Tilki,hayranlarına yanıt verdi.

22 Haziran 2021, Salı 10:28 Son Güncelleme:
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Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten 21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek 'Eurovision’dan çekilmişti. 2003'te Türkiye'yi temsil eden ve ülkemize ilk birinciliği getiren şarkı, Sertab Erener'in seslendirdiği 'Everyway That I Can' olmuştu.

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