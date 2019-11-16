Aleyna Tilki'den garip hareket
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, muhabirleri fark edince annesinden oyuncak bebeğini alıp objektiflere bebekle poz verdi.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki alışverişte görüntülendi.
Annesiyle alışverişe çıkan Tilki, muhabirleri fark edince annesinden oyuncak bebeğini istedi. Objektiflere bebekle poz verdi.
Aleyna Tilki'nin bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı, neden bebeğini alarak poz verdiği anlaşılamadı.
Önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" diyen şarkıcı bu açıklamasıyla yine herkesi şaşırtmıştı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Nasıl bu kadar özel bi güzelliğim var yaaa bazen çok şaşırıyorum. :D<br>Çok foto paylaşmıyorum kendime kıyamıyorum yaaaa🤤</p>— Aleyna Tilki (@aleynatilki) <a href="https://twitter.com/aleynatilki/status/1194629658123227137?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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