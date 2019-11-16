Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki alışverişte görüntülendi.

Annesiyle alışverişe çıkan Tilki, muhabirleri fark edince annesinden oyuncak bebeğini istedi. Objektiflere bebekle poz verdi.

Aleyna Tilki'nin bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı, neden bebeğini alarak poz verdiği anlaşılamadı.

Önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Çok fotoğraf paylaşmıyorum, kendime kıyamıyorum" diyen şarkıcı bu açıklamasıyla yine herkesi şaşırtmıştı.











