Magazin Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren takipçisine yanıt!

Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren takipçisine yanıt!

Magazin

Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren takipçisine yanıt!

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de Twitter üzerinden takipçisine verdiği cevapla adından söz ettirdi.

23 Temmuz 2021, Cuma 15:46 Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktfi olarak kullanan ve paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, pandemi nedeniyle uzak olduğu sahnelere geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir mekanda sahne alan şarkıcı, bir takipçisinin eleştirisine maruz kaldı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Daha birkaç ay önce dünya starı olmaya heveslenip İngilizce şarkı çıkaran, "Eurovision'a katılmam benim hedeflerim çok yüksek" diyen Aleyna Tilki; şimdi arabesk ve yemekli mekanlarda sahneye çıkıyor" sözleriyle Tilki'yi eleştirdi.

Bu sözlere kayıtsız kalmayan 21 yaşındaki Aleyna ise hem takipçisinin eleştirisine yanıt verdi hem de yeni parçasından söz etti.

'DALINI BEĞENMEYEN MEYVE OLGUNLAŞMADAN ÇÜRÜR VE ÖLÜR'

Tilki, "Çocuklar beni sevdiği gibi, 40 yaş üstü özel bir kitleye de konser verebildiğimi göstermek istedim bu yaşta... Onlara özel bir şarkı listesiyle. Dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür ve ölür" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, sözlerine; "Haftaya da Türkçe bir şarkı çıkartacağım. Belki dünyadaki farklı kültürler de Türkçe dinler diye. Doğru olgunlaşırsan, dünya starları senin dilinde bile şarkı yaparlar" şeklinde devam etti.


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