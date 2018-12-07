Aleyna Tilki'den 'Kill Bill' kombini

Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, geçen gün AVM’de objektiflere yansıdı

07 Aralık 2018, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den 'Kill Bill' kombini

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de mağazaları gezen Aleyna Tilki, daha sonra akşam yemeği yedi.

BİR YABANCI BİR TÜRKÇE PARÇA

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren genç popçu, "Ocak ayında tekrar Amerika’ya gidiyorum. Bu sefer eğitim amaçlı değil. Yeni single parçamızın bir tanesi yabancı şarkı olacak, bir tane de Türkçe şarkı düşünüyorum. Duruma göre belki albüm de olabilir, henüz belli değil” dedi

Yılbaşında Amsterdam'da konser vereceğini açıklayan Aleyna Tilki, sarı eşofman kombiniyle 'Kill Bill' filminin başrol oyuncusu 'Uma Thurman'a benzetildi.

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