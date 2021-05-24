Magazin Aleyna Tilki'den yeni imaj!

Aleyna Tilki'den yeni imaj!

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Aleyna Tilki'den yeni imaj!

Geçtiğimiz günlerde Havva Öztel saç rengini değiştirmiş ve gündem olmuştu. Annesinden sonra şarkıcı Aleyna Tilki de imajını yeniledi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki yeni imajıyla dikkat çekti. Ünlü popçunun annesi Havva Öztel de geçtiğimiz günler de saç rengini değiştirmişti.

'BİRAZ ODANI TOPLASAN'

Annesi gibi imajını tazeleyen 20 yaşındaki şarkıcı, yaz sezonunda perçemli olmaya karar verdi. Tilki'nin yeni imajını paylaşması sonrası odasının hali gündem oldu.

Bulunduğu alanın fazla dağınık olmasına takipçileri; "Biraz da odanı toplasan", "Odan ne kadar dağınık" şeklinde yorumlarda bulundu.


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