Şarkılarından çok yaptığı hareketlerle ve paylaştığı fotoğraflar nedeniyle konuşulan Aleyna Tilki, bu sefer takipçilerini ikiye böldü.

İlginç pozlarına son gönderisinde de devam eden Aleyna Tilki, paylaştığı bu fotoğraflara ''Zaten hep makyajsız olduğum icin no makeup yazamam'' notunu düştü.

Kimi takipçileri Tilki'nin makyajsız halinin kötü göründüğünü söylerken, fan sayfaları doğal halinin ünlü şarkıcıya daha çok yakıştığını belirtti.

KIYAFETLERİ 15 BİN TL

Son olarak ise Aleyna Tilki'nin geçen günlerde paylaştığı bu fotoğrafı çok konuşuldu. Fotoğrafın çok konuşulma sebebi ise şarkıcının giydiği kıyafetlerdi.

Çünkü pop yıldızının giydiği pantolunu 9 bin 500 TL. Büstiyer ve lastik ayakkabılarının toplam değeri de 5 bin 500 TL.

Aleyna Tilki 15 bin TL'lik bu alışverişi Amerika- Los Angeles'ta yapmış.