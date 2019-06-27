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Aleyna Tilki'den yeni paylaşım! 'Zaten hep makyajsız olduğum için...'

Sahnesi, açıklamaları ve kıyafetleriyle sosyal medyayı sallayan genç popçu Aleyna Tilki, bu sefer takipçilerini ikiye böldü

27 Haziran 2019, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den yeni paylaşım! 'Zaten hep makyajsız olduğum için...'

Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve videoyaya ''Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam'' notunu düştü.

Kimi takipçileri Tilki'nin makyajsız halinin kötü göründüğünü söylerken, kimi takipçileri de doğal halinin genç popçuya daha çok yakıştığını belirtti.

KIYAFETLERİ 15 BİN TL

Aleyna Tilki'nin geçen günlerde paylaştığı bir fotoğrafı da çok konuşuldu. Fotoğrafın çok konuşulma sebebi ise şarkıcının giydiği kıyafetlerdi.

Çünkü pop yıldızının giydiği pantolunu 9 bin 500 TL.  Büstiyer ve lastik ayakkabılarının toplam değeri de 5 bin 500 TL. 

Aleyna Tilki 15 bin TL'lik bu alışverişi Amerika- Los Angeles'ta yapmış.

İŞTE O FOTOĞRAF:

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