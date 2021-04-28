Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Orhan Gencebay şarkısı...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını seslendiren Öztel'e övgüler yağdı.
28 Nisan 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.
"KIZINI GÖLGEDE BIRAKTIN"
Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna sesini senden almış' yorumunda bulundu.