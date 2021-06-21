Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yaşantısıyla dikkat çekiyor. Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelen genç şarkı binlerce beğeni alıyor.

Şimdi ise Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram sayfasından bikinili bir karesini paylaştı. Havva Öztel, tatil sezonunu kızı ve kızının arkadaşıyla açmış oldu.



