Magazin Aleyna Tilki'nin annesinden bikinili paylaşım

Aleyna Tilki'nin annesinden bikinili paylaşım

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Aleyna Tilki'nin annesinden bikinili paylaşım

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, tatil sezonunu açtı. Öztel, sosyal medya sayfasından bikinili bir karesini paylaştı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
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Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yaşantısıyla dikkat çekiyor. Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelen genç şarkı binlerce beğeni alıyor.

Şimdi ise Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram sayfasından bikinili bir karesini paylaştı. Havva Öztel, tatil sezonunu kızı ve kızının arkadaşıyla açmış oldu.


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