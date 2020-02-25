Aleyna Tilki, yeni şarkısı ‘Yalan’ı single kapağından bir kare paylaşıp “27 Şubat’ta geliyor, hazır mısınız?” notuyla duyurdu. Bu pozu Aleyna’ya pahalıya patladı! Pop yıldızı GCDS marka 3 bin 500 TL’lik şortu, 5 bin 500 TL’lik çizmeleri almak için İtalya-Milano’ya gitti. Uçak bileti ve konaklama dahil olmak üzere 30 bin TL harcadı.

Eylem İpek Şafak yazmıştı...

Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırıyormuş. Ocak ayında Zincirlikuyu’daki bir AVM’ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yapmış. Ailesinin ve çevresindekilerin “Birikim yap” demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçiyor, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istiyormuş. Mağaza müdürleri de şarkıcıyı bu konuda bilgilendiriyormuş.



