Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj
Aleyna Tilki, çantasında yazan 'Umrumda değil popülerim' cümlesiyle mesaj verdi
Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles’a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa’nın başkenti Paris’e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram’da paylaştı.
FİYATI 2 BİN 500 TL
Aleyna’nın bu karesinde dikkat çeken çantası Marc Jacobs imzalı. Fiyatı 2 bin 500 TL.
'ARKADAŞIM OLUP OLMAMASI UMRUMDA DEĞİL'
Çantanın arka yüzünde “Arkadaşım olup olmaması umurumda değil. Ben zaten popülerim” yazıyor.
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