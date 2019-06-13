Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi.

Genç popçu, orta parmak hareketi yaptığı bir fotoğrafı Instagram sayfasına yükledi.

KONSERLERİ İPTAL OLDU!

Bu pozu nedeniyle eleştirilen Aleyna Tilki'nin konserlerinin iptal edildiği iddia edildi.

İŞTE ALEYNA TİLKİNİN SKANDAL PAYLAŞIMI:

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