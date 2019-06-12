Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda fotoşop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Aleyna Tilki takipçilerinin diline düştü

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

Tilki'nin bu yaptığı hareketi daha önce kendisinden yaşça büyük meslektaşı Hadise de yapmış ve büyük bir tepki toplamıştı.

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