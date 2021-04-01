Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı 'Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş' şeklindeki Twitter paylaşımındaki beğeni sayısına MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den tepki geldi.

Aleyna Tilki'nin 25 Aralık 2019'da yaptığı Twitter paylaşımı 10 bin 900 beğeni aldı. Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı paylaşımın çok sayıda beğeni almasına tepki gösteren MHP'li Yönter "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" dedi.

İşte MHP'li Yönter'in o paylaşımı;







