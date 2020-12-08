Aleyna Tilki'nin pijamalı alışveriş turu
Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
08 Aralık 2020, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezen Aleyna Tilki, alışveriş turu sırasında karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Soruları cevapsız bırakmayı tercih eden genç popçunun, pijamayı andıran giyim tarzı ile alışveriş merkezine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren Tilki, özel aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.
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