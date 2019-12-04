Aleyna Tilki paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sürpriz var" notunu düşerek hayranlarını merak içinde bıraktı. Sanatçının sürprizinini ne olduğunu merak edenler Aleyna Tilki'yi soru yağmuruna tuttu.





Geçtiğimiz gün yaptığı dans çok konuşulmuştu

Aleyna Tilki, İstanbul’u etkisi altına alan yağmuru dans ederek karşılamış ve şu mesajı yayınlamıştı:

“Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza ‘Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın’ demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak.”





'Beynim 13'te kaldı'

Sosyal medyada ilgi çekmek için tuhaf paylaşımlar yapan Aleyna Tilki (19) Twitter’da şu sözleriyle fırtına gibi esti:

“Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar ‘üstün zeka’ dedi. Deha olduğumu düşündüler, özel eğitim almamı istediler. Abarttılar falan. Sonra beynim o yaşta kaldı. Full 13 yaşındayım.”