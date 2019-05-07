Son şarkısıyla aldığı tepkilerden oldukça mutlu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yakın zamanda Amerika'ya gideceğini söyledi.

Genç şarkıcı, "Amerika'da devam eden ve son rötuşları kalan projemi tamamlamaya gideceğim. Temmuz gibi yeni şarkımız inşallah çıkmış olacak. Bu şarkımız dışında büyük bir sürprizimiz de olabilir. Şimdilik onunla ilgili açıklama yapmak istemiyorum ama çok güzel farklı bir sürpriz hazırlığındayız" açıklamasında bulundu.