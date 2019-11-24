Aleyna Tilki, Cumartesi günü attığı tweet'te "Ah ne güzel bir pazartesi" yazdı. Birçok yorum alan gönderide Aleyna'nın takipçileri, kendisini Pazartesi olmadığı konusunda uyardı.

Uyarıları dikkate alan Aleyna Tilki, ikinci bir tweet atarak takvim bilgisini konuşturdu. İkinci tweet'te "Bugün Cumartesi, yarın Pazar, sonra Pazartesi olucak" yazdı.









5 bini aşkın beğeni ve 8 bin civarı yorum alan bu gönderi nedeniyle Aleyna Tilki gündeme oturdu.

Bu olay ise adeta "Aleyna ne yapsa gündeme oluyor" savını kanıtlar nitelikteydi.

Sitem etti

Aleyna Tilki gelen tepkilere verdiği yanıtta ise biraz sitemkardı. "Eğlenmek herkesin hakkı" diyen şarkıcı, daha önce attığı "Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil,daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım. Bu bilgiye göre beğenin artık" tweet'ini hatırlattı.







