Aleyna Tilki paylaştığı bu videonun altına şöyle yazdı:

“Bulutlar ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belki de. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun. Anneler babalar, çocuklarınıza ‘Yağmurda dışarı çıkma, hastalanırsın’ demeyin. Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak.”

'Beynim 13'te kaldı'

Sosyal medyada ilgi çekmek için tuhaf paylaşımlar yapan Aleyna Tilki (19) Twitter’da şu sözleriyle fırtına gibi esti:

“Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar ‘üstün zeka’ dedi. Deha olduğumu düşündüler, özel eğitim almamı istediler. Abarttılar falan. Sonra beynim o yaşta kaldı. Full 13 yaşındayım.”





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