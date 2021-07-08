Magazin Aleyna Tilki’nin yeni video klibi yayında

Aleyna Tilki’nin yeni video klibi yayında

Magazin

Aleyna Tilki’nin yeni video klibi yayında

Müzik dünyasının genç yıldızı Aleyna Tilki’nin, fenomenlerle birlikte yer aldığı reklam filminin ardından, genç yıldızın “Bi' Kapışma Var Şimdi” isimli yeni müzik videosu da YouTube’da yayına girdi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 11:54 Son Güncelleme:
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Bir müzik starı ve sosyal medya fenomenlerinin bir reklam için ilk kez bir araya geldiği Dİmes reklam filminde ünlü TikTokerlarla birlikte rol alan Aleyna Tilki, reklamdaki müziğin yanı sıra, “Bi' Kapışma Var Şimdi” ismiyle bir de video klip hazırladı. Kıpır kıpır bir müziğe sahip, renkli ve dinamik sahneler içeren video klip, YouTube’da yayına girdi.

Video klibin söz ve müziği, Aleyna Tilki’ye ait. Mix ve Mastering çalışması Utku Ünsal ve Emre Kıral tarafından yapılan müziğin aranjesi Can Atayılmaz'a ait. Video klibin prodüktörlüğünü ise Hakan Fıçıcı üstleniyor. Videonun yönetmen koltuğuna, Aleyna Tilki ve Ozan Köse oturdu. Aleyna Tilki’nin Reklamania Creative tarafından hazırlanan video klibinin dijital strateji ve yetenek yönetimini de yine Reklamania bünyesinde bulunan dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs üstlendi.

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