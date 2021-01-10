Türkiye Aleyna Yurtkölesi'nin katilini kameraya yansıyan dövmesi ele verdi

Aleyna Yurtkölesi'nin katilini kameraya yansıyan dövmesi ele verdi

Türkiye

Aleyna Yurtkölesi'nin katilini kameraya yansıyan dövmesi ele verdi

Denizli'de yatağında ölü bulunan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kamera incelemesi sonucunda maktülün eski sevgilisinin binadan çıktığı görüldü. Boynundaki Arapça yazılı dövmeyle tespit edilen zanlı suçunu itiraf etti.

10 Ocak 2021, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden (22) haber alamayan yakınları, dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu.

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Kamera kayıtlarını kontrol ettiler 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boynundaki dövme ele verdi 

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti 

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

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