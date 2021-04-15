90’lı yılların sevilen sesi Bendeniz, dünya starı olmak için ‘Retrograde’ adlı şarkıyla yola çıkan Aleyna Tilki’ye pek şans tanımadığını söyledi. 47 yaşındaki popçu, “Dünya piyasalarının, bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Aleyna’nın da diğer genç meslektaşlarımın da işi zor. Allah yardımcıları olsun” dedi. Ardından ekledi: “Kimse kimseyi desteklemek zorunda değil. Bu tamamen enerji meselesi.”