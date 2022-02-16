A harfi ile başlayan ve Z harfi ile biten Türk alfabesinde bulunan 29 harfin 8 tanesi ünlü, 21 tanesi ise ünsüz harftir. Ayrıca ünlü harfler kendi içinde kalın ve ince, ünsüz harfler ise sert ve yumuşak olmak üzere gruplara ayrılır. İşte Alfabe sıralaması, A’dan Z’ye harflerin sıralamadaki yeri ve diğer ayrıntılar…

TÜRK ALFABESİNDE KAÇ TANE VE HANGİ HARFLER VAR?

Türk alfabesinde toplamda 29 harf bulunur. Günümüzde kullanılan Türk alfabesi, Cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir.

Türk alfabesindeki harflerin büyük yazımı şu şekildedir;

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.

Aynı harflerin küçük yazımı ise şu şekildedir;

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.

Alfabedeki harfler ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) olmak üzere ikiye ayrılır;

Ünlü (Sesli) Harfler

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Ünsüz (Sessiz) Harfler

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Ünlü harfler de kendi arasında kalın ünlüler ve ince ünlüler olmak üzere ikiye ayrılır;

Kalın Ünlüler

a, ı, o, u

İnce Ünlüler

e, i, ö, ü

Ünsüz harfler de kendi içinde sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere ikiye ayrılır;

Sert Ünsüzler

ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler

b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

HARFLERİN SIRALAMASINI GÖSTEREN ALFABE TABLOSU

A: Alfabenin 1. harfi

B: Alfabenin 2. harfi

C: Alfabenin 3. harfi

Ç: Alfabenin 4. harfi

D: Alfabenin 5. harfi

E: Alfabenin 6. harfi

F: Alfabenin 7. harfi

G: Alfabenin 8. harfi

Ğ: Alfabenin 9. harfi

H: Alfabenin 10. harfi

I: Alfabenin 11. harfi

İ: Alfabenin 12. harfi

J: Alfabenin 13. harfi

K: Alfabenin 14. harfi

L: Alfabenin 15. harfi

M: Alfabenin 16. harfi

N: Alfabenin 17. harfi

O: Alfabenin 18. harfi

Ö: Alfabenin 19. harfi

P: Alfabenin 20. harfi

R: Alfabenin 21. harfi

S: Alfabenin 22. harfi

Ş: Alfabenin 23. harfi

T: Alfabenin 24. harfi

U: Alfabenin 25. harfi

Ü: Alfabenin 26. harfi

V: Alfabenin 27. harfi

Y: Alfabenin 28. harfi

Z: Alfabenin 29. harfi

Türk Alfabesinin Tarihçesi

Türkler tarih boyunca Kiril, Uygur, Arap, Latin, Yunan ve diğer bazı Asya yazı sistemleri de dahil olmak üzere pek çok alfabe kullanmışlardır. Bilinen en eski Türk alfabesi, eski Türk alfabesi olarak da bilinen Orhun alfabesidir ve tarihi 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Günümüzde kullanılan alfabe ise Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun" ile kabul edilmiş ve Kanun, 3 Kasım 1928 günü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sürece ise “Harf Devrimi” adı verilmiştir.