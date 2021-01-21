Magazin Algı Eke'den yasak aşk itirafı

Algı Eke'den yasak aşk itirafı

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Algı Eke'den yasak aşk itirafı

Ünlü oyuncu Algı Eke, Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna "Evet yaşadım" diyerek magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kiminle aşk yaşadığı merak konusu olurken, sorusunun devamında yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.

21 Ocak 2021, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, programda herkesi şaşırtan itiraflara imza attı. 

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'İğrenç bir şeydi'

Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir durum başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." dedi. Güzel oyuncunun bu itirafı magazin gündemine damga vurdu.

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