Ali Akman, NEC Nijmegen'e kiralandı
Eintracht Frankfurt'un Bursaspor'dan aldığı Ali Akman bu sezonu Hollanda'da geçirecek. Genç oyuncu tecrübe kazanması için Eredivise'ye gönderildi.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Bursaspor 'dan ayrılarak devre arası transfer sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yolunu tutan Ali Akman'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Alman ekibi yüksek potansiyelli gördüğü genö futbolcunun deneyim kazanması için Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Genç futbolcu özellikle Bursaspor formasıyla genç yaşında TFF 1.Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.