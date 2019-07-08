Ali Babacan AK Parti’den istifa etti

2001 yılında AK Parti’de kurucu üye olan Ali Babacan, 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet’te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yaptı. 2009’da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’na devretmişti.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan, 4 Nisan 1967’de Ankara’da doğdu. 1985’te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

Babacan, 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Yüksek lisansını ABD’de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’de İşletme Dalında tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarında Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında, ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.

1994-2002 yılları arasında, Ankara’da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.