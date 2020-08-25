Türkiye Ali Babacan corona virüse yakalandı

Ali Babacan corona virüse yakalandı

Türkiye

Ali Babacan corona virüse yakalandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

25 Ağustos 2020, Salı 21:11 Son Güncelleme:
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Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.


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