DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanlığına Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) eski Başkanı Seda Kaya'nın getirildiği İzmir il teşkilatını ziyaret etti, İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Ali Babacan, sadece sorunları ortaya koyan değil, her konuda çözüm üreten bir siyasi parti olduklarını belirtti.

Türkiye'nin gündem zenginliği açısından dünyada ilk sırada olduğunu vurgulayan Babacan, gelişmeleri yakından izleyip doğru bir tutum ortaya koymanın ve vatandaşları doğru bilgilendirmenin önemine değindi.

İTTİFAKA KARŞI DEĞİLİZ

İttifak kurmanın en önemli farkının, seçim barajı mecburiyetini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Babacan, partisinin öncelik olarak özgün kimliğini ortaya koymayı hedeflediğini aktararak, "İttifaka karşı değiliz. Ancak, 'peşinen ittifak istiyoruz, şu ittifakın içinde olmak istiyoruz' da demiyoruz. Günü geldiğinde, o gün oluşacak bir ittifak içinde de yer alınabilir ama bugünden konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Konuşmasının ardından İzmir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinlemek için Kemeraltı Çarşısına geçti.

ESNAF ZİYARETİNDE TEPKİ

Ali Babacana esnaf ziyareti sırasında bir kişi tepki gösterdi. Bu kişi, "Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın; göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem" dedi. Sivil polis ekipleri, bu kişiyi kalabalığın arasından uzaklaştırdı.

Babacan, ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesinde yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında bir ay süreyle trafiğe kapanan Halit Ziya Bulvarı'na geçerek esnafın dertlerini dinledi. Babacan, buradan vapurla Karşıyaka'ya geçti.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR(DHA)



