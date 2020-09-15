DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, babası Hilmi Babacan'ın yeni tip corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Babacan, "Kayınpederim tedavi görüyor üç haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk're Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programına katıldı.

Yaşadıklarını anlattı

Ali Babacan, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sağlık durumunun sorulması üzerine "Bugün benim üçüncü haftam Kovid-19'la. İlk hafta, çok insanda bulunan bazı bulgular vardı, şikayetlerim vardı. Ama evde geçti ilk hafta, nispeten daha rahat bir bölüm diyebilirim. Sonra ikinci hafta hastanede tedaviye devam etmek istedi doktorlarımız. 8 gün hastanede kaldım. Genel bulgular iyileşme eğilimine girince, dediler ki tedavi evde devam edebilir. Yaklaşık bir haftadır da evdeyim" diye konuştu.

Ailesi soruldu

Ailesinin hastalıktan nasıl etkilendiği sorulan Babacan, "Eşim ve küçük oğlum benimle aynı gün hastalandılar. İkisi de bir haftada atlattı. Hastane tedavisi gerekmeden evde ikisi de atlattı çok şükür. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Kendi çekirdek ailemizde üç kişiyle sınırlı tutabildik rahatsızlığı" dedi.

"Babam hastanede, yoğun bakımda"

Babası ve kayınpederinin tedavi gördüğünü aktaran Babacan, "Ama şu anda benim kayınpederim tedavi görüyor üç haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda. Babamla bir aydır hiç görüşmüyorduk, koruma altında tutmaya çalışıyorduk ama nasıl kaptı bilemiyorum doğrusu" şeklinde konuştu.



