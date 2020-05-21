MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ali Babacan'ın MHP lideri Bahçeli hakkındaki sözlere ve son bir haftadır yapılan eleştirilere yanıt verdi. Büyükataman, "İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin, gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ortaklığının", Cumhur İttifakı'na karşı "Alidavut oyunları"yla cephe genişleteceğini düşündüğünü belirtti.

Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla kanun dışı yöntemlerin tüketildiği Türkiye'de şimdi de kanunları kemirip demokrasi surlarında gedik açma teşebbüsüyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Büyükataman, MHP'nin bu oyununa geçit vermeyeceğini vurguladı.

Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

Masanın altına hain Gülen'i konuşlandırıp ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil'le temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar, ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgahlarını apar topar toplamış gözükmektedir. Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kağıtlarından, internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından Youtube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. 'Stratejik çöplük'ün mimarı Davutoğlu'nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine saldırmak olmuştur. SP'nin ve İP'in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur.

Bugüne kadar katkı sunmadılar

"İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikardır." açıklamasında bulunan Büyükataman, bu seslerin sahiplerinin ülkeye bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkının söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Büyükataman, "Bu şahısların bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şeyin susmak olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti:

Milliyetçi Hareketin Genel Başkanı, Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağıdır. Bunu göremediğini iddia edip Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekarlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz. Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: 'Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk milliyetçilerini hedef alacaksın.

Gayrimilli bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket'e ve onun Genel Başkanı'na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik. Türkiye'yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir.

AA





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