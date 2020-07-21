Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Ali Biçim: Survivor'ın Şampiyonu Danla Bilic" başlıklı yazısı şöyle:

"Survivor 2020’nin şampiyonu kim? Cemal Can Canseven. Hal böyleyken oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomeni Ali Biçim’in şöyle bir tweet atmasına ne demeli? “Gündem yoğunluğundan kutlamayı unuttum. ‘Survivor’ın şampiyonu olan Danla Bilic’i kutlarım.”

Şimdiye kadar lafı gediğine koyarak takıldığını susturan bu tür zeka ürünü göndermeleri bugün son yolculuğuna uğurlayacağımız Huysuz Virjin yapardı. Bana Huysuz Virjin’i hatırlatan Ali Biçim’in yaptığı ironiye itirazı olan var mı? Olamaz.

Çünkü ‘Survivor’ı izleyen herkes biliyor sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in arkadaşı Cemal Can’a verdiği desteği. Acun Ilıcalı’nın Instagram’da yarışmacılarla yaptığı canlı yayında 3 milyon izleyiciyle kırılan rekorda bile Cemal Can’ın, Danla Bilic’ten nasıl destek istediği hâlâ akıllarda.

Galataport’taki finalde Acun Ilıcalı, Cemal Can’la Barış arasındaki oy farkının çok az olduğunu açıkladı mı? Evet.

Cemal Can, birinci olunca sevincini ilk paylaştıklarından biri kimdi? Danla Bilic. Cemal Can’la Danla Bilic’in zaferi birlikte göğüslemişler gibi kuliste şampiyonluk kupasını ısırıp, paylaştıkları fotoğraflara hala beğeni yağıyor sosyal medyada.

O yüzden Ali Biçim’in attığı tweet önemli. Barış’ın destekçileri arasında da Danla Bilic gibi biri olsaydı, şampiyonluk kupası Cemal Can’ın değil, onun ellerindeydi."



