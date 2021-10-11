Ünlü alabalık üreticisi Ali Eren Çiçek alabalık sağım işlemi hakkında şunları söyledi:

Alabalık üretiminin tesislerimizde en iyi şekilde yapılıyor olmasının sebebi mutfağını iyi tanıyor olmamızdır. İşlettiğimiz alabalık restoranlarımız dededen toruna geçen önemli bir aile yadigarıdır. Bundan dolayı aslında restoranlarda her gün müşteriler ile iç içe olmanın ve onların yedikleri bu lezzetten ne beklediklerini bilmenin deneyimi bu işte üstün niteliklere sahip olmayı sağlayan yoldur. Fakat sadece bunun yeterli olmadığını da bilmelisiniz. Bunun için de sofralara konulan balıkların en doğal yollarla üretimini yapmakta ve onları kendi ürettiğimiz yemler ile beslemekteyiz.

Bir yıl içerisinde çok sayıda ürün elde etmekte ve bunların hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışlarını gerçekleştirmekteyiz. Yetiştirmekte olduğumuz balıkların devamlılığını sağlamak adına da sağım işlemlerini yapmaktayız.

Tesislerimizde alabalık üretim işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir;

Doğal yaşam ortamlarında elbette bu süreç kendiliğinden meydana gelmektedir. Fakat üretim tesislerinde durum farklı olmakta ve burada üreticiye görev düşmektedir. Ali Dayı Üretim Tesislerinde sağım dönemi gelmiş anaç balıkların sağımı düzenli aralıklarla yapılmakta ve böylece belirli işlemlerin sonucunda üretim gerçekleşmiş olmaktadır.

İlk olarak yumurta vermeye uygun olan dişi anaç balık kuru bir bez yardımı ile temizlenmekte ve gövdesi hafifçe sıkılarak bir kap içerisine sağılmaktadır. Sonra ki işlemde, erkek balıkta tıpkı dişi balık gibi temizlenmekte ve yumurtaların üzerine sağılmaktadır.

Daha sonra ise elde edilen bu karışıma su ilave edilerek kuluçka rafına alınmaktadır. Kuluçka esnasında balıklar yumurtadan çıkıncaya dek kendi keselerinden beslenmekte ve yumurtadan çıktıklarında da büyütme havuzlarına alınarak yetiştirme yemleri verilmektedir.

Burada geçirdikleri on dört ayın sonunda artık bir porsiyonluk hale gelmekte ve Ali Dayı Balık şubelerine transfer edilmektedirler. Yılda iki milyon balık üretimi gerçekleşen tesislerimizde sağım sırasında dört kilogramlık anaç bir balıktan ortalama olarak 3.000 adet yumurta elde edilmekte, fakat %30’luk bir üretim zayiatı verilmektedir.

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