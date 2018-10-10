Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in listesinde yer alan yönetici Ertay Örmen’in Beşiktaş taraftarı olduğu iddiası gündeme geldi.

Taraftar grupları Beşiktaş taraftarı olan Örmen’in sırf Galatasaray Lisesi Mezunu diye yönetime alınmasına tepki gösterdi. Sınıf arkadaşları tarafından Beşiktaş taraftarı olduğu dile getirilen Örmen’in yönetimde yer almasına G.Saray’da son seçimlerde Başkan adayı olan Ali Fatinoğlu da tepki gösterdi. Fatinoğlu, sosyal medyadan “Hiçbir savunması olmayan ahlaki bir durumla karşı karşıyayız. Beşiktaşlı birisi Galatasaray’ı mı yönetiyor” şeklinde mesaj paylaştı.



