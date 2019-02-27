'Ali' filmi vizyon için gün sayıyor

Oğullarının amansız bir hastalık, mide kanseriyle mücadelesinde hayat, bir babayı öyle bir zor karar vermeye itiyor ki… Ali filmini izleyenler, salonları gözyaşları ve cevap vermesi çok ama çok zor bir soruyla terk edecek gibi görünüyor: “Sen olsan ne yapardın?”.

‘BABAM VE OĞLUM’DAN DAHA ETKİLEYİCİ!

Filmin yapımcı ve yönetmeni de iddialı bir açıklamada bulundu. şöyle: FatihGürler ve Ramazan Özer “Babam ve Oğlum” güzel, hüzünlü bir işti. Ama ‘iş’ti. Kurmaca bir filmdi. Biz gerçek bir hikayeyiz. Yüreklere dokunmaya geliyoruz. Bu özgüvenin sebebine de gelince:

Bu hikayenin her aşaması hüzün dolu…

Senaryo yazımından okuma provalarına kadar hüzün. Okuma provasında odayı terk edenler oldu.

HERKES AĞLADI…

Sette sürekli duygusal hava hakimdi. Ağlayanlar, seti terk eden çalışanlar…

Oyuncular; Her biri karakterlerini o kadar çok özümsedi ki ortaya çok doğal ve gerçek bir oyun çıktı. Sahne bittiği halde o duygudan çıkamadılar. Sahnesi bittiği halde ağlayan oyuncular… Onlar rol icabı değil, gerçekten ağlıyorlardı.

BİR BABANIN EN ZOR SEÇİMİ

Kurgu aşaması da hakeza... Kurgu stüdyosuna girip de gözünü silmeden, burnunu çekmeden çıkan yok. Son zamanların en dokunaklı filmi geliyor”.

Yönetmenliğini Ramazan Özer’in üstlendiği filmin yapımcılığını Fatih Gürler yapıyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan bu çarpıcı hikayenin senaryosu ise Gurbet Gurur Cantürk’e ait.

Filmin vizyon tarihi ise 22 Mart.



