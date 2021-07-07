Magazin Ali Gürsoy sevgilisi Gonca Ünsal’la Bodrum tatilinde

Ali Gürsoy sevgilisi Gonca Ünsal’la Bodrum tatilinde

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Ali Gürsoy sevgilisi Gonca Ünsal’la Bodrum tatilinde

İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Yalıkavak açıklarında Gürsoy’un teknesinde görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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12 yıllık eşi Melis Çiftçi ile geçtiğimiz aralık ayında anlaşmalı olarak boşanan iş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la tatile çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Gonca Ünsal’la mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü iş insanı, Bodrum tatili sırasında görüntülendi. Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren çift, Yalıkavak açıklarında teknede denizin keyfini çıkardı.

Maçakızı’na yemeğe geçen Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal’ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. İki sevgilinin bir süre daha Bodrum’da kalarak tatil yapacağı gelen bilgiler arasında...

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