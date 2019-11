Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanacak olan ‘Best Of’ albümde Zeynep Talu, Hakkı Yalçın, Aşkın Tuna, Aysel Gürel, Feyyaz Kuruş ve Volga Tamöz gibi müzik dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Tüm bestelerin Ali Güven’e ait olduğu albümde aranjelerin tamamı Ceyhun Çelikten imzası taşıyor. Ali Güven, yeni şarkılardan oluşan albüm öncesi yıllardır dinlenen şarkılarını tazeleyerek sevenlerine ulaşıyor. Eskilere kendini yeniden hatırlatmak, yeni nesile ise kendini tanıtmak amacıyla oluşturduğu ‘Best Of’ albümü ile dinleyenleri o zamanlara götürüyor.

1997 yılında müzik piyasasına ‘Yolcu’ şarkısı ile giriş yapan Güven, 22 yıl sonra yeniden ‘Yolcu’ ile müzikseverleri selamlıyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 29 Kasım’da tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yer alacak ‘Best Of’ albümün ilk video klibi İrem Haykır yönetmenliğinde ‘Yolcu’ şarkısına çekildi.